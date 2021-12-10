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Brazos Valley basketball scores from Dec. 10
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agate

Brazos Valley basketball scores from Dec. 10

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BOYS

Schurr Insurance Holiday Tournament

at Montgomery

Bryan 48, Waller 18

BRYAN — Taylan Johnson 14, Seandre Collins 10, Nic Caraway 7.

Bryan;10;14;15;9;—;48

Waller;2;6;4;6;—;18

Bryan 54, Houston Heights 32

BRYAN— Sam Esan 14, Johnson 11, Collins 11.

Bryan;16;13;16;9;—;54

Heights;7;8;12;5;—;32

Tomball Memorial 58, Bryan 54

BRYAN — Johnson 20, Caraway 12.

Bryan;8;14;19;13;—;54

Memorial;13;14;14;17;—;58

Centerville Tournament

Bracket Play

Centerville 46, Normangee 27

NORMANGEE (4-6) — Fred Larson 15, Dalton Stewart 10, Jacob Ray 1, Spencer Yellott 1.

Normangee;8;3;14;2;—;27

Centerville;9;11;12;14;—;46

Normangee 48, Anderson-Shiro freshmen 25

NORMANGEE (5-6) — Stewart 11, Brody Swearingen 11, Brent Walker 8, Yellott 6, Dallas Jones 3, Larson 3, Ross 3, Jacob Ray 2, Hernandez 1.

Normangee;11;18;9;10;—;48

Anderson-Shiro;0;9;6;10;—;25

Next: Normangee vs. Iola, Centerville tournament consolation game, 12:30 p.m. Saturday

Thorndale Tournament

Smithville 62, Caldwell 47

CALDWELL (6-5) — Trey Burns 11, Jamar Hewitt 8, Jamin White 7, Harrison Novak 7, Delvin Morris 5, Ian Recio 3, Travis Cunningham 3, Zack Heaton 2, Jace Aly 1.

Caldwell;12;11;11;13;—;47

Smithville;13;13;11;25;—;62

Lago Vista 53, Caldwell 36

CALDWELL (6-6) — Harrison Novak 9, Delvin Morris 8, Jamin White 7, Trey Burns 6, Jamar Hewitt 2, Zack Heaton 2, Ian Recio 2.

Caldwell;13;10;7;6;—;36

Lago Vista;12;12;20;9;—;53

GIRLS

Rudder 57, Katy Jordan 37

JORDAN — A. Taylor 8, A. Hakimzadeh 2, A. Daly 3, E. Hawthorne 8, A. Gundry 3, K. Sanchez 110, C. Suber 3.

RUDDER — Rakia Lee 15, B. Person, Alaina Hill 7, Asani McGee 19, Cameron Richards 6, Paris Mitchell 4.

Jordan;4;13;12;8;—;37

Rudder;14;11;15;16;—;57

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