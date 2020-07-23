I'm wrapping up the Ranch House Rehab with a look back to the start of the series and the present day state of the cozy little ranch house the wife and I have grown to love. The improvements will never stop as long as I am able to swing a hammer and dream up new projects to build..

Tags

Watch Now: Related Video

Ranch House Rehab: The Final Episode

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.