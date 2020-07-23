Spent a little time on the bench to tie up a version of a hopper and then tested it down at the pond..
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THIS PRODUCT COVERS SOUTHEAST TEXAS ...TROPICAL STORM WARNINGS NOW IN EFFECT FOR PORTIONS OF SOUTHEAST TEXAS... NEW INFORMATION --------------- * CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS: - THE TROPICAL STORM WATCH HAS BEEN CANCELLED FOR SOUTHERN LIBERTY - THE TROPICAL STORM WATCH HAS BEEN UPGRADED TO A TROPICAL STORM WARNING FOR BRAZORIA ISLANDS, COASTAL BRAZORIA, COASTAL JACKSON, COASTAL MATAGORDA, INLAND JACKSON, INLAND MATAGORDA, AND MATAGORDA ISLANDS * CURRENT WATCHES AND WARNINGS: - A TROPICAL STORM WATCH IS IN EFFECT FOR CHAMBERS, COASTAL GALVESTON, COASTAL HARRIS, GALVESTON ISLAND AND BOLIVAR PENINSULA, INLAND BRAZORIA, INLAND GALVESTON, AND WHARTON - A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR BRAZORIA ISLANDS, COASTAL BRAZORIA, COASTAL JACKSON, COASTAL MATAGORDA, INLAND JACKSON, INLAND MATAGORDA, AND MATAGORDA ISLANDS * STORM INFORMATION: - ABOUT 330 MILES SOUTHEAST OF GALVESTON TX - 26.1N 90.7W - STORM INTENSITY 35 MPH - MOVEMENT WEST-NORTHWEST OR 285 DEGREES AT 8 MPH SITUATION OVERVIEW ------------------ TROPICAL DEPRESSION EIGHT HAS GOTTEN BETTER ORGANIZED IN THE WESTERN GULF OF MEXICO THIS AFTERNOON. IT WILL CONTINUE TO SLOWLY MOVE WEST- NORTHWESTWARD TOWARDS THE MIDDLE TEXAS COASTLINE THROUGH THE NEXT COUPLE OF DAYS. AS IT DOES SO, SLOW STRENGTHENING IS EXPECTED, AND THE DEPRESSION SHOULD BECOME A TROPICAL STORM LATER TONIGHT. IT IS EXPECTED TO REMAIN AT TROPICAL STORM STRENGTH UNTIL IT MAKES LANDFALL ON THE TEXAS COAST ON SATURDAY. LOCALLY, WE CAN EXPECT SEAS AND TIDES TO INCREASE, PARTICULARLY ON FRIDAY AS THE STORM DRAWS CLOSER. THERE MAY BE SOME MINOR COASTAL FLOODING IN PARTICULARLY VULNERABLE LOCATIONS ALONG THE COAST - FOR EXAMPLE, HIGHWAY 87 ON THE BOLIVAR PENINSULA. RAIN CHANCES ARE EXPECTED TO INCREASE ON FRIDAY, AND STAY HIGH THROUGH AT LEAST THE WEEKEND. NEAR THE COAST, 3 TO 5 INCHES OF RAIN IS EXPECTED THROUGH SUNDAY WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE. RAIN TOTALS ARE LIKELY TO BE LOWER WELL INLAND. POTENTIAL IMPACTS ----------------- * FLOODING RAIN: PROTECT AGAINST DANGEROUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS THE TEXAS GULF COAST. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE: - MODERATE RAINFALL FLOODING MAY PROMPT SEVERAL EVACUATIONS AND RESCUES. - RIVERS AND TRIBUTARIES MAY QUICKLY BECOME SWOLLEN WITH SWIFTER CURRENTS AND OVERSPILL THEIR BANKS IN A FEW PLACES, ESPECIALLY IN USUALLY VULNERABLE SPOTS. SMALL STREAMS, CREEKS, CANALS, AND DITCHES OVERFLOW. - FLOOD WATERS CAN ENTER SOME STRUCTURES OR WEAKEN FOUNDATIONS. SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE EXPANDED AREAS OF RAPID INUNDATION AT UNDERPASSES, LOW-LYING SPOTS, AND POOR DRAINAGE AREAS. SOME STREETS AND PARKING LOTS TAKE ON MOVING WATER AS STORM DRAINS AND RETENTION PONDS OVERFLOW. DRIVING CONDITIONS BECOME HAZARDOUS. SOME ROAD AND BRIDGE CLOSURES. PROTECT AGAINST LOCALLY HAZARDOUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS ACROSS SOUTHEAST TEXAS. * WIND: PROTECT AGAINST DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS FOR THE COASTAL AREAS OFF OF MATAGORDA BAY. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE: - SOME DAMAGE TO ROOFING AND SIDING MATERIALS, ALONG WITH DAMAGE TO PORCHES, AWNINGS, CARPORTS, AND SHEDS. A FEW BUILDINGS EXPERIENCING WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES. MOBILE HOMES DAMAGED, ESPECIALLY IF UNANCHORED. UNSECURED LIGHTWEIGHT OBJECTS BECOME DANGEROUS PROJECTILES. - SEVERAL LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED, BUT WITH GREATER NUMBERS IN PLACES WHERE TREES ARE SHALLOW ROOTED. SEVERAL FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER. - SOME ROADS IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS, AND MORE WITHIN URBAN OR HEAVILY WOODED PLACES. A FEW BRIDGES, CAUSEWAYS, AND ACCESS ROUTES IMPASSABLE. - SCATTERED POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES, BUT MORE PREVALENT IN AREAS WITH ABOVE GROUND LINES. ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST TEXAS, LITTLE TO NO IMPACT IS ANTICIPATED. * SURGE: PROTECT AGAINST LOCALLY HAZARDOUS SURGE HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS ACROSS VULNERABLE LOCATIONS ON THE TEXAS GULF COAST. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE: - LOCALIZED INUNDATION WITH STORM SURGE FLOODING MAINLY ALONG IMMEDIATE SHORELINES AND IN LOW-LYING SPOTS, OR IN AREAS FARTHER INLAND NEAR WHERE HIGHER SURGE WATERS MOVE ASHORE. - SECTIONS OF NEAR-SHORE ROADS AND PARKING LOTS BECOME OVERSPREAD WITH SURGE WATER. DRIVING CONDITIONS DANGEROUS IN PLACES WHERE SURGE WATER COVERS THE ROAD. - MODERATE BEACH EROSION. HEAVY SURF ALSO BREACHING DUNES, MAINLY IN USUALLY VULNERABLE LOCATIONS. STRONG RIP CURRENTS. - MINOR TO LOCALLY MODERATE DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS, AND PIERS. A FEW SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS. ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST TEXAS, LITTLE TO NO IMPACT IS ANTICIPATED. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS ---------------------------------- * EVACUATIONS: LISTEN TO LOCAL OFFICIAL FOR RECOMMENDED PREPAREDNESS ACTIONS, INCLUDING POSSIBLE EVACUATION. IF ORDERED TO EVACUATE, DO SO IMMEDIATELY. * OTHER PREPAREDNESS INFORMATION: NOW IS THE TIME TO COMPLETE ALL PREPARATIONS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY IN ACCORDANCE WITH YOUR EMERGENCY PLAN. ENSURE YOU ARE IN A SAFE LOCATION BEFORE THE ONSET OF STRONG WINDS OR POSSIBLE FLOODING. WHEN MAKING SAFETY AND PREPAREDNESS DECISIONS, DO NOT FOCUS ON THE EXACT FORECAST TRACK SINCE HAZARDS SUCH AS FLOODING RAIN, DAMAGING WIND GUSTS, STORM SURGE, AND TORNADOES EXTEND WELL AWAY FROM THE CENTER OF THE STORM. IT IS IMPORTANT TO REMAIN CALM, INFORMED, AND FOCUSED DURING AN EMERGENCY. BE PATIENT AND HELPFUL WITH THOSE YOU ENCOUNTER. CLOSELY MONITOR WEATHER.GOV, NOAA WEATHER RADIO OR LOCAL NEWS OUTLETS FOR OFFICIAL STORM INFORMATION. BE READY TO ADAPT TO POSSIBLE CHANGES TO THE FORECAST. ENSURE YOU HAVE MULTIPLE WAYS TO RECEIVE WEATHER WARNINGS. * ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION: - FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV - FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG - FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG NEXT UPDATE ----------- THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN HOUSTON/GALVESTON TX AROUND 10 PM CDT, OR SOONER IF CONDITIONS WARRANT.
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